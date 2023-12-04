Путин сообщил, что волонтёрством занимается четверть населения России
Добровольцами и волонтёрами являются 25% населения России. Об этом заявил президент Владимир Путин на Международном форуме "Мы вместе", который проходит в понедельник, 4 декабря, на площадке выставки "Россия" (ВДНХ).
"В традиции, культуре народов Российской Федерации — чувство сопричастности, стремления помочь окружающим. Оно передаётся из поколения в поколение. Вы работаете практически во всех сферах жизни общества: здравоохранении, экологии, образовании. Особенно хочу поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну. Оказываете помощь им напрямую, их семьям, матерям, отцам, жёнам. За это низкий вам поклон. Для нас сегодня это одна из главнейших задач", — подчеркнул российский лидер, обращаясь к волонтёрам.
Отметим, что российский лидер старается регулярно встречаться с добровольцами. Буквально месяц назад после возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в День народного единства Владимир Путин пообщался с представителями Общероссийского народного фронта (ОНФ), волонтёрами, а также участниками поисковых движений и детьми погибших героев специальной военной операции.