Путин сообщил, что волонтёрством занимается четверть населения России

"В традиции, культуре народов Российской Федерации — чувство сопричастности, стремления помочь окружающим. Оно передаётся из поколения в поколение. Вы работаете практически во всех сферах жизни общества: здравоохранении, экологии, образовании. Особенно хочу поблагодарить за то, что вы делаете в помощь нашим бойцам, которые находятся на передней линии борьбы за нашу страну. Оказываете помощь им напрямую, их семьям, матерям, отцам, жёнам. За это низкий вам поклон. Для нас сегодня это одна из главнейших задач", — подчеркнул российский лидер, обращаясь к волонтёрам.