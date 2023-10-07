Регион

Уведомления отключены

7 октября, 15:46

"Волонтёры Победы" провели марафон добрых дел в честь дня рождения Путина

"Волонтёры Победы" из разных российских регионов поздравили президента РФ Владимира Путина с днём рождения марафоном добрых дел, который прошёл с 2 по 7 октября. Об этом Лайфу рассказали в самом объединении.

Добровольцы организовали патриотические акции, посетили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, а в социальных сетях рассказали о победах и достижениях страны в период президентства Путина. Кроме того, были проведены сборы гуманитарной помощи для участников СВО, организованы уроки мужества в школах, где ребята подробно узнали о движении волонтёров.

"Волонтёры Победы" провели марафон добрых дел. Видео © Волонтёры Победы

"Добрые дела не должны ограничиваться только одним днём акции: их нужно совершать каждый день. Ведь они объединяют, сплачивают наше общество и делают его сильнее. Такому принципу уже на протяжении многих лет следуют волонтёры Победы", отметила зампред Комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД "Волонтёры Победы" Ольга Занко.

В Саратовской области участники привели в порядок Воскресенское кладбище, где покоятся герои Великой Отечественной войны. В Ханты-Мансийском округе субботник прошёл на территории мемориала "Сквер Памяти" в городе Лангепас, также активисты плели маскировочные сети и изготавливали окопные свечи для СВО. В Москве добровольцы вышли на субботник на Головинское кладбище. Они привели в порядок захоронение семьи советского историка Нины Михайловны Молевой.

В ДНР участники движения пришли в гости к ветерану ВОВ Владимиру Шелудько. Ребята вручили герою портрет, нарисованный волонтёрами из разных регионов. Похожие мероприятия и акции состоялись в Коми, Башкортостане, Нижегородской области и других регионах РФ.

Бойцы ВС РФ в честь дня рождения Путина отправили праздничные посылки ВСУ

Бойцы ВС РФ в честь дня рождения Путина отправили праздничные посылки ВСУ

Напомним, сегодня Владимир Путин отмечает свой день рождения. Первым его поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко, после чего важные слова главе государства высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. А Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал ему "неоскудевающих сил и бодрости духа", а также Божьей помощи в таком нелёгком деле, как служение России. Также в Кремле рассказали, кто из иностранных лидеров позвонил в этот день Путину.

Обложка ©

Волонтёры Победы

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров