"Волонтёры Победы" провели марафон добрых дел в честь дня рождения Путина

"Волонтёры Победы" из разных российских регионов поздравили президента РФ Владимира Путина с днём рождения марафоном добрых дел, который прошёл с 2 по 7 октября. Об этом Лайфу рассказали в самом объединении.

Добровольцы организовали патриотические акции, посетили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, а в социальных сетях рассказали о победах и достижениях страны в период президентства Путина. Кроме того, были проведены сборы гуманитарной помощи для участников СВО, организованы уроки мужества в школах, где ребята подробно узнали о движении волонтёров.

"Волонтёры Победы" провели марафон добрых дел. Видео © Волонтёры Победы

"Добрые дела не должны ограничиваться только одним днём акции: их нужно совершать каждый день. Ведь они объединяют, сплачивают наше общество и делают его сильнее. Такому принципу уже на протяжении многих лет следуют волонтёры Победы", — отметила зампред Комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД "Волонтёры Победы" Ольга Занко.

В Саратовской области участники привели в порядок Воскресенское кладбище, где покоятся герои Великой Отечественной войны. В Ханты-Мансийском округе субботник прошёл на территории мемориала "Сквер Памяти" в городе Лангепас, также активисты плели маскировочные сети и изготавливали окопные свечи для СВО. В Москве добровольцы вышли на субботник на Головинское кладбище. Они привели в порядок захоронение семьи советского историка Нины Михайловны Молевой.