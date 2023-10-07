"Волонтёры Победы" провели марафон добрых дел в честь дня рождения Путина
"Волонтёры Победы" из разных российских регионов поздравили президента РФ Владимира Путина с днём рождения марафоном добрых дел, который прошёл с 2 по 7 октября. Об этом Лайфу рассказали в самом объединении.
Добровольцы организовали патриотические акции, посетили ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла, а в социальных сетях рассказали о победах и достижениях страны в период президентства Путина. Кроме того, были проведены сборы гуманитарной помощи для участников СВО, организованы уроки мужества в школах, где ребята подробно узнали о движении волонтёров.
"Волонтёры Победы" провели марафон добрых дел. Видео © Волонтёры Победы
"Добрые дела не должны ограничиваться только одним днём акции: их нужно совершать каждый день. Ведь они объединяют, сплачивают наше общество и делают его сильнее. Такому принципу уже на протяжении многих лет следуют волонтёры Победы", — отметила зампред Комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, председатель Центрального штаба ВОД "Волонтёры Победы" Ольга Занко.
В Саратовской области участники привели в порядок Воскресенское кладбище, где покоятся герои Великой Отечественной войны. В Ханты-Мансийском округе субботник прошёл на территории мемориала "Сквер Памяти" в городе Лангепас, также активисты плели маскировочные сети и изготавливали окопные свечи для СВО. В Москве добровольцы вышли на субботник на Головинское кладбище. Они привели в порядок захоронение семьи советского историка Нины Михайловны Молевой.
В ДНР участники движения пришли в гости к ветерану ВОВ Владимиру Шелудько. Ребята вручили герою портрет, нарисованный волонтёрами из разных регионов. Похожие мероприятия и акции состоялись в Коми, Башкортостане, Нижегородской области и других регионах РФ.
Напомним, сегодня Владимир Путин отмечает свой день рождения. Первым его поздравил президент Белоруссии Александр Лукашенко, после чего важные слова главе государства высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. А Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал ему "неоскудевающих сил и бодрости духа", а также Божьей помощи в таком нелёгком деле, как служение России. Также в Кремле рассказали, кто из иностранных лидеров позвонил в этот день Путину.
Волонтёры Победы