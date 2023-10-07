В Кремле рассказали, кто из иностранных лидеров позвонил Путину в его день рождения
Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес позвонил Путину в его день рождения
По случаю дня рождения президента РФ Владимира Путина в его адрес поступают многочисленные поздравления от глав государств и правительств стран мира, а также руководителей международных организаций. Как сообщили в Кремле, некоторые из них поздравили российского лидера лично.
"Президента Российской Федерации лично поздравили президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, которые находятся в Москве", — рассказали там.
Кроме того, Владимира Владимировича по телефону поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, а также президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
В ходе разговоров лидеры государств обсуждали актуальные вопросы двусторонней повестки дня и региональную проблематику. В частности, в беседе с Алиевым и Пашиняном затрагивалась тема ситуации вокруг Нагорного Карабаха.
Напомним, сегодня Владимир Путин отмечает свой день рождения. Первым его поздравил Александр Лукашенко, после чего важные слова главе государства высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. А Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал ему "неоскудевающих сил и бодрости духа", а также Божьей помощи в таком нелёгком деле, как служение России.
Kremlin.ru