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7 октября, 14:08

В Кремле рассказали, кто из иностранных лидеров позвонил Путину в его день рождения

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес позвонил Путину в его день рождения

По случаю дня рождения президента РФ Владимира Путина в его адрес поступают многочисленные поздравления от глав государств и правительств стран мира, а также руководителей международных организаций. Как сообщили в Кремле, некоторые из них поздравили российского лидера лично.

"Президента Российской Федерации лично поздравили президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, которые находятся в Москве", рассказали там.

Кроме того, Владимира Владимировича по телефону поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, а также президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

В ходе разговоров лидеры государств обсуждали актуальные вопросы двусторонней повестки дня и региональную проблематику. В частности, в беседе с Алиевым и Пашиняном затрагивалась тема ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

"Пример настоящего лидера": В Общественной палате поздравили Путина с днём рождения

"Пример настоящего лидера": В Общественной палате поздравили Путина с днём рождения

Напомним, сегодня Владимир Путин отмечает свой день рождения. Первым его поздравил Александр Лукашенко, после чего важные слова главе государства высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. А Патриарх Московский и всея Руси Кирилл пожелал ему "неоскудевающих сил и бодрости духа", а также Божьей помощи в таком нелёгком деле, как служение России.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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