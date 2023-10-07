В Кремле рассказали, кто из иностранных лидеров позвонил Путину в его день рождения

По случаю дня рождения президента РФ Владимира Путина в его адрес поступают многочисленные поздравления от глав государств и правительств стран мира, а также руководителей международных организаций. Как сообщили в Кремле, некоторые из них поздравили российского лидера лично.

"Президента Российской Федерации лично поздравили президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, которые находятся в Москве", — рассказали там.

Кроме того, Владимира Владимировича по телефону поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, а также президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.