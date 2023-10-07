"Неоскудевающих сил и бодрости духа": Патриарх Кирилл поздравил Путина с днём рождения
Патриарх Кирилл пожелал Путину в день рождения щедрой помощи Божией
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днём рождения. Текст поздравления опубликован на сайте Русской православной церкви.
"Господь судил Вам встать у кормила государственного управления России в переломный момент её исторического бытия. За минувшие годы под Вашим руководством произошли поистине эпохальные перемены, преобразившие облик нашего Отечества и жизнь сограждан", — говорится в поздравлении.
Патриарх добавил, что президент отстаивает суверенитет России и проявляет социально-экономическую заботу, что отзывается благодарностью в сердцах граждан. А также поблагодарил президента за помощь и поддержку проектов РПЦ, которые способствуют сохранению духовного и культурного наследия.
Предстоятель РПЦ пожелал российскому лидеру "неоскудевающих сил и бодрости духа", а также Божьей помощи в таком нелёгком деле, как служение России.
Напомним, сегодня Владимир Путин празднует день рождения. Первым главу государства поздравил его белорусский коллега Александр Лукашенко, назвавший выбранный им жизненный путь ярким и убедительным примером беззаветного служения Отечеству. А спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя президента, отметил его роль в истории России как спасителя и человека, сделавшего её сильной.
ТАСС / Владимир Гердо