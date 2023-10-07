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7 октября, 13:45

"Неоскудевающих сил и бодрости духа": Патриарх Кирилл поздравил Путина с днём рождения

Патриарх Кирилл пожелал Путину в день рождения щедрой помощи Божией

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днём рождения. Текст поздравления опубликован на сайте Русской православной церкви.

"Господь судил Вам встать у кормила государственного управления России в переломный момент её исторического бытия. За минувшие годы под Вашим руководством произошли поистине эпохальные перемены, преобразившие облик нашего Отечества и жизнь сограждан", — говорится в поздравлении.

Патриарх добавил, что президент отстаивает суверенитет России и проявляет социально-экономическую заботу, что отзывается благодарностью в сердцах граждан. А также поблагодарил президента за помощь и поддержку проектов РПЦ, которые способствуют сохранению духовного и культурного наследия.

Предстоятель РПЦ пожелал российскому лидеру "неоскудевающих сил и бодрости духа", а также Божьей помощи в таком нелёгком деле, как служение России.

Песков рассказал о полученных Путиным поздравлениях от иностранных коллег

Песков рассказал о полученных Путиным поздравлениях от иностранных коллег

Напомним, сегодня Владимир Путин празднует день рождения. Первым главу государства поздравил его белорусский коллега Александр Лукашенко, назвавший выбранный им жизненный путь ярким и убедительным примером беззаветного служения Отечеству. А спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя президента, отметил его роль в истории России как спасителя и человека, сделавшего её сильной.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Александра Мышляева
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