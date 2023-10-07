"Неоскудевающих сил и бодрости духа": Патриарх Кирилл поздравил Путина с днём рождения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днём рождения. Текст поздравления опубликован на сайте Русской православной церкви.

"Господь судил Вам встать у кормила государственного управления России в переломный момент её исторического бытия. За минувшие годы под Вашим руководством произошли поистине эпохальные перемены, преобразившие облик нашего Отечества и жизнь сограждан", — говорится в поздравлении.

Патриарх добавил, что президент отстаивает суверенитет России и проявляет социально-экономическую заботу, что отзывается благодарностью в сердцах граждан. А также поблагодарил президента за помощь и поддержку проектов РПЦ, которые способствуют сохранению духовного и культурного наследия.