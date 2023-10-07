"Пример настоящего лидера": В Общественной палате поздравили Путина с днём рождения

Первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию добровольчества и молодёжной политики, директор АНО "Агентство социальных коммуникаций и технологий" Елена Родионова в беседе с Лайфом поздравила президента России Владимира Путина. Она напомнила, что настоящий лидер — не тот, кто лучше всех, а тот, кто берёт на себя повышенную ответственность за происходящее с каждым из команды.

"Уверена, что все граждане страны чувствуют сегодня, что находятся под защитой нашего президента. Это проявляется и в системных социальных реформах, и в честном и последовательном внешнеполитическом курсе. Для меня очень важно уважение — именно уважение к обычному человеку и его потребностям, уважение и любовь к России характеризует нашего лидера", — отметила Родионова.

По её словам, у России женская сущность, а женщины доверяют только сильным и настоящим мужчинам, которые берегут, помогают и вдохновляют. Наш президент, указала Родионова, является примером настоящего лидера, разбирающегося в целом спектре вопросов, способного предложить решение почти любой проблемы, а также с юмором выйти из любой ситуации.