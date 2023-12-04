Путин принял участие в благотворительной акции "Ёлка желаний"
Путин исполнит три детских желания: посетить Эрмитаж, Байкал и стать ведущей
Президент РФ Владимир Путин во время посещения выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве традиционно принял участие во всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний". Глава государства исполнит три желания: попробовать себя в роли ведущей новостей, посетить Эрмитаж и побывать на озере Байкал.
Президент России Владимир Путин снял с новогодней ёлки три открытки с желаниями. Видео © LIFE
Президент снял с праздничного дерева открытки детей из Санкт-Петербурга, Тамбовской и Костромской областей. В прошлом году Путин исполнил детские мечты Александры Титаренко из Запорожской области, которая хотела побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза; Агаты Былковой из Курганской области, загадавшей увидеть северное сияние и прокатиться на оленях; и Давида Шмелёва из Ставропольского края, который мечтал посетить военную академию.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин прибыл на выставку "Россия" на ВДНХ. Это первый визит президента на масштабное мероприятие, которое проходит с 4 ноября по 12 апреля.
"Ёлка желаний" — ежегодная всероссийская благотворительная акция, в рамках которой каждый может исполнить желания детей, нуждающихся в поддержке. Так, например, в прошлом году глава Минприроды РФ Александр Козлов в рамках акции исполнил мечту семилетнего Глеба Богатырёва из Ростовской области, который загадал погладить настоящего пингвина. Также в рамках акции детские мечты исполнили глава российского Минздрава Михаил Мурашко и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
ТАСС / Михаил Терещенко