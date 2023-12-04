Путин принял участие в благотворительной акции "Ёлка желаний"

Президент РФ Владимир Путин во время посещения выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве традиционно принял участие во всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний". Глава государства исполнит три желания: попробовать себя в роли ведущей новостей, посетить Эрмитаж и побывать на озере Байкал.

Президент России Владимир Путин снял с новогодней ёлки три открытки с желаниями. Видео © LIFE

Президент снял с праздничного дерева открытки детей из Санкт-Петербурга, Тамбовской и Костромской областей. В прошлом году Путин исполнил детские мечты Александры Титаренко из Запорожской области, которая хотела побывать в Крыму и посетить дом Деда Мороза; Агаты Былковой из Курганской области, загадавшей увидеть северное сияние и прокатиться на оленях; и Давида Шмелёва из Ставропольского края, который мечтал посетить военную академию.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин прибыл на выставку "Россия" на ВДНХ. Это первый визит президента на масштабное мероприятие, которое проходит с 4 ноября по 12 апреля.