Путин прибыл на выставку "Россия" на ВДНХ
Президент РФ Владимир Путин прибыл на выставку "Россия", которая проходит на территории московского ВДНХ. На опубликованном в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина видео — то, как глава государства проходит по мультимедийному коридору в начале комплекса.
Путин прибыл на выставку "Россия" на ВДНХ. Видео © Telegram / "ЗАРУБИН"
На выставке Владимир Владимирович примет участие в церемонии награждения премией "Волонтёр года" в рамках форума "Мы вместе".
Напомним, Международная выставка "Россия" открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября. Только за первый день её посетили более 190 тысяч человек. Любой человек может посетить площадку до 12 апреля и увидеть сведения обо всех регионах России, а также их достижения. К слову, её уже посетили более двух миллионов человек. Сегодняшний визит Владимира Путина был анонсирован его пресс-секретарём Дмитрием Песковым.