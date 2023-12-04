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4 декабря, 12:03

Путин прибыл на выставку "Россия" на ВДНХ

Президент РФ Владимир Путин прибыл на выставку "Россия", которая проходит на территории московского ВДНХ. На опубликованном в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина видео — то, как глава государства проходит по мультимедийному коридору в начале комплекса.

Путин прибыл на выставку "Россия" на ВДНХ. Видео © Telegram / "ЗАРУБИН"

На выставке Владимир Владимирович примет участие в церемонии награждения премией "Волонтёр года" в рамках форума "Мы вместе".

Раскрыты планы Путина на предстоящую неделю

Раскрыты планы Путина на предстоящую неделю

Напомним, Международная выставка "Россия" открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября. Только за первый день её посетили более 190 тысяч человек. Любой человек может посетить площадку до 12 апреля и увидеть сведения обо всех регионах России, а также их достижения. К слову, её уже посетили более двух миллионов человек. Сегодняшний визит Владимира Путина был анонсирован его пресс-секретарём Дмитрием Песковым.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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