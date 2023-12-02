Двухмиллионному посетителю выставки "Россия" вручили сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС
Двухмиллионному гостю выставки "Россия" вручили сертификат на экскурсию
Двухмиллионный посетитель выставки-форума "Россия" — житель Казани Марат Сабитов с женой Марией. Обложка © Фотохост-агентство РИА "Новости" / Григорий Сысоев
Двухмиллионный посетитель Международной выставки-форума "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, получил специальный приз — сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. Юбилейным гостем мероприятия стал Марат Сабитов, приехавший в столицу из Казани вместе с супругой Марией.
Двухмиллионному посетителю выставки "Россия" вручили сертификат на экскурсию на Саяно-Шушенскую ГЭС. Видео © Предоставлено Лайфу
"Мы приехали на выставку-форум по приглашению. Она грандиозная — представлены традиции народов, республик. Ты живёшь в одном городе и не видишь всего этого. Больше всего понравились инновационные технологии, как представлено наше будущее", — поделился впечатлениями Марат Сабитов.
Поздравление семейства состоялось в павильоне № 46 "Энергия жизни" Министерства энергетики России в зале "Энергия будущего". Для самого Марата это стало символичным, ведь он работает в энергетической сфере. Кроме индивидуальной экскурсии на самую мощную электростанцию России и посещения Абакана паре подарили билеты и трёхдневное проживание в местной гостинице.
Ранее Лайф сообщал, что миллионной посетительницей выставки "Россия" стала Светлана Сулейманова из Пензы. Вместе с супругом она выиграла три билета на балет "Щелкунчик" в Большом театре в Москве.
Напомним, Международная выставка "Россия" открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября. В день открытия её посетили свыше 190 тысяч человек. На выставке представлены сведения обо всех 89 российских регионах. Завершится она 12 апреля.