Международную выставку "Россия" в первый день посетило более 190 тыс. человек

Гостями Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в первый день стали более 190 тысяч человек, мероприятие стартовало 4 ноября. Об этом сообщают организаторы.

Открытие выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Видео © T.me / "Россия. Поехали"

В первый день прошёл масштабный флешмоб: посетители вместе с хореографами станцевали сразу на 10 площадках ВДНХ. А повара гастрономического фестиваля "Россия — территория вкуса" представили посетителям блюда кухонь народов страны.

Открылись экспозиции всех 89 российских регионов, а также министерств, крупнейших компаний и госкорпораций. В рамках образовательной программы прошёл марафон "Знание.Первые" российского общества "Знание". Завершился стартовый день грандиозным шоу "Портал в будущее", в котором приняли участие Лариса Долина, Юлианна Караулова, SHAMAN и Наталья Подольская.

Сегодня — 5 ноября — на площадке выставки состоится гала-концерт "Роза ветров — достижение России", на нём выступят юные таланты со всей страны. Также ежедневно здесь проходят более 500 экскурсий, их посещение бесплатное, записаться можно через сайт форума.