Международную выставку "Россия" в первый день посетило более 190 тыс. человек
Гостями Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в первый день стали более 190 тысяч человек, мероприятие стартовало 4 ноября. Об этом сообщают организаторы.
Открытие выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Видео © T.me / "Россия. Поехали"
В первый день прошёл масштабный флешмоб: посетители вместе с хореографами станцевали сразу на 10 площадках ВДНХ. А повара гастрономического фестиваля "Россия — территория вкуса" представили посетителям блюда кухонь народов страны.
Открылись экспозиции всех 89 российских регионов, а также министерств, крупнейших компаний и госкорпораций. В рамках образовательной программы прошёл марафон "Знание.Первые" российского общества "Знание". Завершился стартовый день грандиозным шоу "Портал в будущее", в котором приняли участие Лариса Долина, Юлианна Караулова, SHAMAN и Наталья Подольская.
Сегодня — 5 ноября — на площадке выставки состоится гала-концерт "Роза ветров — достижение России", на нём выступят юные таланты со всей страны. Также ежедневно здесь проходят более 500 экскурсий, их посещение бесплатное, записаться можно через сайт форума.
Ранее сообщалось, что на открывшейся выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве в павильоне "Главвино" для гостей мероприятия представили свыше 500 вин отечественных производителей.
T.me / "Россия. Поехали"