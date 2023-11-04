На выставке "Россия" представили более 500 отечественных вин

На открывшейся сегодня выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в Москве в павильоне "Главвино" для гостей мероприятия представили свыше 500 вин. На площадке размещены алкогольные напитки, произведённые различными отечественными производителями.

Первый день работы выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Видео © LIFE

Посетители могут попробовать вино — стоимость дегустации 200 рублей, в цену входит пять сортов и закуски. Если какой-то сорт понравился, его можно купить. Кроме того, всем желающим предлагается поучаствовать в викторине и получить приз. Примечательно, что дегустации проходят в павильоне каждую пятницу, субботу и воскресенье — они длятся 45 минут.