Павильон Минпромторга с иммерсивным кинотеатром открылся на выставке "Россия"

Павильон "Сделано НАМИ" Минпромторга РФ начал работу на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ с запуска иммерсивного кинотеатра, где на панорамном экране показывают самые значимые достижения отечественной промышленности. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

Павильон Минпромторга на выставке-форуме "Россия". Видео © LIFE

Стоит отметить, что при просмотре фильма будут задействованы все органы чувств. К примеру, когда зрители "пролетают" над водой, то над ними распыляется вода и дует ветер. А сама платформа, где нужно стоять, создаёт ощущение полёта над объектами.

"В нашем кинотеатре можно отправиться в самый настоящий "промышленный полёт" и узнать, как устроено современное производство, как выглядят цеха разных предприятий и как их продукция применяется в жизни и помогает людям", — отметили в пресс-службе Минпромторга.