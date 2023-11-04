Павильон Минпромторга с иммерсивным кинотеатром открылся на выставке "Россия"
Павильон "Сделано НАМИ" Минпромторга РФ начал работу на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ с запуска иммерсивного кинотеатра, где на панорамном экране показывают самые значимые достижения отечественной промышленности. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.
Павильон Минпромторга на выставке-форуме "Россия". Видео © LIFE
Стоит отметить, что при просмотре фильма будут задействованы все органы чувств. К примеру, когда зрители "пролетают" над водой, то над ними распыляется вода и дует ветер. А сама платформа, где нужно стоять, создаёт ощущение полёта над объектами.
"В нашем кинотеатре можно отправиться в самый настоящий "промышленный полёт" и узнать, как устроено современное производство, как выглядят цеха разных предприятий и как их продукция применяется в жизни и помогает людям", — отметили в пресс-службе Минпромторга.
Напомним, что на ВДНХ 4 ноября открылась Международная выставка-форум "Россия". На ней представлены главные достижения всех 89 регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Свои экспозиции на мероприятии есть у субъектов РФ, министерств, ведомств и российских компаний. Всего их более 130. Одними из самых ярких являются роботы и инсталляция ядерного реактора, виртуальные путешествия и другие экспонаты. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.
Кадр из видео LIFE