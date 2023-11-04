На форуме "Россия" на ВДНХ открылся павильон "На службе здоровья" в виде сердца
Павильон Минздрава России "На службе здоровья" открылся в Москве на выставке-форуме "Россия". Он выполнен в виде анатомической модели сердца. Лайф публикует видео из павильона.
Посетители павильона "На службе здоровья" оценивают экспозиции на выставке-форуме "Россия". Видео © LIFE
Гости павильона оказываются внутри "сердца", где расположено два коридора. Они ведут в четыре зоны с экспозициями "Левое предсердие", "Левый желудочек", "Правое предсердие" и "Правый желудочек". Посетители могут познакомиться с технологиями, которые используются в российской системе здравоохранения. Кроме того, взрослым и детям покажут короткие исторические сюжеты с применением технологии дополненной реальности (AR). Также посетители могут увидеть виртуальные образы великих врачей, которые оставили след в истории медицины.
Помимо этого, гостям предлагается посетить тематические VR- и AR-туры по операционным блокам, центрам высокотехнологичной медицинской помощи, современным амбулаторным медорганизациям в режиме реального времени и мастер-классы по первой помощи.
Напомним, что на ВДНХ 4 ноября открылась Международная выставка-форум "Россия". На ней представлены главные достижения всех 89 регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Свои экспозиции на мероприятии есть у субъектов РФ, министерств, ведомств и российских компаний. Всего их более 130. Одними из самых ярких являются роботы и инсталляция ядерного реактора, виртуальные путешествия и другие экспонаты. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.
Агентство городских новостей "Москва" / Василий Кузьмичёнок