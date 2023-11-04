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4 ноября, 09:29

Выставка-форум "Россия" открылась масштабным флешмобом

На выставке-форуме "Россия" провели масштабный танцевальный флешмоб

В рамках церемонии открытия на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве гости мероприятия приняли участие в масштабном флешмобе. На всех основных площадках ВДНХ участники исполнили танцевальные эпизоды.

Флешмоб на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве. Видео © Telegram / Россия. Поехали!

Оргкомитет выставки уточнил, что флешмоб прошёл в десяти точках, его поддержали профессиональные танцоры. Они обучили граждан несложным танцевальным движениям. Главными местами флешмоба стали пространство перед павильоном № 75, галерея "Достижения России" и инсталляция "Живая карта России" у главного входа на ВДНХ.

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Такие же мероприятия прошли в павильоне "Атом", Винной ярмарке, а также у медиакуба "Знание", стендов "Газпрома", и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Напомним, 4 ноября на ВДНХ в Москве официально открылась Международная выставка-форум "Россия". На ней представлены достижения всех регионов страны, отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. В программу включены деловые мероприятия. На церемонии открытия выступил певец Shaman с песней "Я русский". Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.

Обложка ©

Telegram / Россия. Поехали!

Илья Суриков
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