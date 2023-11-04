Выставка-форум "Россия" открылась масштабным флешмобом

В рамках церемонии открытия на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве гости мероприятия приняли участие в масштабном флешмобе. На всех основных площадках ВДНХ участники исполнили танцевальные эпизоды.

Флешмоб на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве. Видео © Telegram / Россия. Поехали!

Оргкомитет выставки уточнил, что флешмоб прошёл в десяти точках, его поддержали профессиональные танцоры. Они обучили граждан несложным танцевальным движениям. Главными местами флешмоба стали пространство перед павильоном № 75, галерея "Достижения России" и инсталляция "Живая карта России" у главного входа на ВДНХ.

Такие же мероприятия прошли в павильоне "Атом", Винной ярмарке, а также у медиакуба "Знание", стендов "Газпрома", и Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации.