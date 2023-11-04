"Возрождение традиций": Политолог объяснил, почему выставку-форум "Россия" можно считать знаковой

В Москве на ВДНХ 4 ноября открылась выставка-форум "Россия", где на одной площадке представлены все достижения России за последние 23 года. Политолог, публицист и эксперт российского Экспертного института социальных исследований Александр Рудаков считает, что это знаковое событие.

"Международная выставка-форум "Россия" — это знаковое событие. Впервые в XXI веке все ключевые достижения нашей страны представлены на единой выставочной площадке. Инициатива президента провести выставку-форум "Россия" — это, по сути дела, возрождение традиций создания экспозиций, которые были частым явлением в ХХ веке", — приводит слова эксперта РИА "ФедералПресс".

По его словам, в СССР такие акции проходили часто и позволяли гордиться страной. Политолог напомнил, что подобная традиция исчезла с началом 1990-х годов. Однако после того как, президентом стал Владимир Путин, Россия смогла вернуть себе статус страны побед и достижений. На форуме "Россия" в разных павильонах можно узнать, как реализовывались многие проекты, отметил специалист.

Рудаков уточнил, что выставка разрушает стереотип об отсталости России, который внедрялся в сознание людей долгие годы. Политолог полагает, что многие посетители будут даже шокированы новым образом страны и рассказами о том, какие масштабные проекты реализуются в РФ. Россия развивается, у неё есть будущее, есть перспективы и возможность стать мировым лидером во многих отраслях, заключил эксперт.