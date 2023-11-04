На выставке "Россия" показали, из чего состоит и как собирают автомобиль Aurus

На международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ показали, из чего состоит и как собирают отечественный автомобиль Aurus. Модельную панель машины представили в павильоне Минпромторга "Сделано НАМИ".

Посетителям показывают процесс сборки автомобиля — он описывается на интерактивном экране. Там также представлены составные части машины — всё можно рассмотреть близко и детально. Роборука подсвечивает выбранные детали.

Напомним, на ВДНХ 4 ноября открылась международная выставка-форум "Россия". На ней представлены главные достижения всех 89 регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Свои экспозиции на мероприятии есть у субъектов РФ, министерств, ведомств и российских компаний. Всего их более 130. На выставке работает в том числе и павильон "Сделано НАМИ" Минпромторга РФ. В нём на панорамном экране показывают самые значимые достижения отечественной промышленности.