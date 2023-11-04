Мишустин посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ
Мишустин поприветствовал посетителей павильона кабмина на выставке "Россия"
На международную выставку-форум "Россия" прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он поприветствовал посетителей павильона Координационного центра правительства России, отметив, что здесь можно поближе познакомиться с работой кабинета министров.
"Дорогие друзья, рад приветствовать вас на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ. Сегодня у вас есть возможность поближе познакомиться с работой кабинета министров. Мы гордимся своей страной и ценим возможность внести вклад в нынешние и будущие достижения России", — подчеркнул Мишустин.
По словам премьера, на первом месте у российского правительства стоит реализация проектов по развитию экономики и социальной сферы, а также выполнение поручений президента России. Мишустин подчеркнул, что для команды ведомства не существует неважных задач, ведь люди ждут решений по совершенно разным направлениям. Это может быть и формирование федерального бюджета и запуск проектов по поддержке семей с детьми, пояснил глава правительства.
Основными ценностями в работе кабмина Мишустин назвал выстраивание всех государственных сервисов вокруг потребностей людей, совместную работу, демонстрацию этичного поведения при любых обстоятельствах и, конечно, результат.
Напомним, на ВДНХ сегодня, 4 ноября, открылась Международная выставка-форум "Россия". На ней представлены главные достижения всех 89 субъектов РФ, а также отраслей экономики и общественной жизни с 2000 года. Свои экспозиции на выставке-форуме есть у регионов, министерств, ведомств и российских компаний. Всего их более 130. Одними из самых ярких являются роботы, инсталляция ядерного реактора, виртуальные путешествия и другие экспонаты. Выставка будет работать до 12 апреля 2024-го.
ТАСС / POOL / Дмитрий Астахов