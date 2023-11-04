Мишустин посетил выставку-форум "Россия" на ВДНХ

На международную выставку-форум "Россия" прибыл премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он поприветствовал посетителей павильона Координационного центра правительства России, отметив, что здесь можно поближе познакомиться с работой кабинета министров.

"Дорогие друзья, рад приветствовать вас на международной выставке-форуме "Россия", которая проходит на ВДНХ. Сегодня у вас есть возможность поближе познакомиться с работой кабинета министров. Мы гордимся своей страной и ценим возможность внести вклад в нынешние и будущие достижения России", — подчеркнул Мишустин.

По словам премьера, на первом месте у российского правительства стоит реализация проектов по развитию экономики и социальной сферы, а также выполнение поручений президента России. Мишустин подчеркнул, что для команды ведомства не существует неважных задач, ведь люди ждут решений по совершенно разным направлениям. Это может быть и формирование федерального бюджета и запуск проектов по поддержке семей с детьми, пояснил глава правительства.

Основными ценностями в работе кабмина Мишустин назвал выстраивание всех государственных сервисов вокруг потребностей людей, совместную работу, демонстрацию этичного поведения при любых обстоятельствах и, конечно, результат.