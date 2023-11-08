"Это наша мечта!": Юный посетитель выставки "Россия" получил сертификат на поездку в Петербург

Пятисоттысячный посетитель Международной выставки-форума "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, получил специальный приз — двухдневную поездку в Санкт-Петербург. Победителем стал семилетний Матвей, приехавший в столицу из Ростова-на-Дону вместе с мамой.

"Это неожиданно и огромный восторг! Это наша настоящая мечта! Мы хотели зимой или следующим летом отправиться в Санкт-Петербург. У нас с этим городом ассоциируется всё самое романтичное, всё самое нежное", — сказала мама мальчика Татьяна Гузева.

Сертификат на поездку мальчику и его маме вручила гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова. Специально для победителей партнёры проекта приготовили экскурсии в музеи с экскурсоводом, а также бесплатное питание и проживание. Сертификат на путешествие будет действовать шесть месяцев, добраться до Северной столицы из дома победители смогут на поезде.