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8 ноября, 11:30

"Это наша мечта!": Юный посетитель выставки "Россия" получил сертификат на поездку в Петербург

500-тысячный посетитель выставки "Россия" выиграл каникулы в Петербурге

<p>Наталья Виртуозова (слева) с 500-тысячным посетителем выставки Матвеем и его мамой Татьяной. Обложка © Предоставлено Лайфу</p>

Наталья Виртуозова (слева) с 500-тысячным посетителем выставки Матвеем и его мамой Татьяной. Обложка © Предоставлено Лайфу

Пятисоттысячный посетитель Международной выставки-форума "Россия", которая проходит на ВДНХ в Москве, получил специальный приз — двухдневную поездку в Санкт-Петербург. Победителем стал семилетний Матвей, приехавший в столицу из Ростова-на-Дону вместе с мамой.

"Это неожиданно и огромный восторг! Это наша настоящая мечта! Мы хотели зимой или следующим летом отправиться в Санкт-Петербург. У нас с этим городом ассоциируется всё самое романтичное, всё самое нежное", — сказала мама мальчика Татьяна Гузева.

Сертификат на поездку мальчику и его маме вручила гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова. Специально для победителей партнёры проекта приготовили экскурсии в музеи с экскурсоводом, а также бесплатное питание и проживание. Сертификат на путешествие будет действовать шесть месяцев, добраться до Северной столицы из дома победители смогут на поезде.

Выставка "Россия" на ВДНХ — это путь к восстановлению сильной страны, заявил эксперт

Выставка "Россия" на ВДНХ — это путь к восстановлению сильной страны, заявил эксперт

Напомним, на ВДНХ 4 ноября открылась Международная выставка-форум "Россия". На ней представлены главные достижения всех 89 регионов страны, а также отраслей экономики и общественной жизни за последние 23 года. Выставка будет работать до 12 апреля 2024 года.

Наталья Исакова
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