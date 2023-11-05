Выставка "Россия" на ВДНХ — это путь к восстановлению сильной страны, заявил эксперт

Открывшаяся на ВДНХ в Москве Международная выставка-форум "Россия" возвращает те смысловые основания, которые были первоначально заложены при её создании, однако вместе с тем она впитала и новые содержательные импульсы, накопленные всеми регионами нашей страны. Об этом в беседе с Лайфом заявил директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин.

По его словам, это современная выставка достижений нашей огромной страны, которая создаёт объёмную, впечатляющую палитру экспозиций регионов, объединённых общей национальной целью — синхронизации и взаимодополнения разнообразных этнических культур и групп.

"Наши заокеанские оппоненты правильно отмечают, что мы хотим "восстановить сильную Россию". Мы не просто хотим, мы уже делаем. На выставке представлены все 89 регионов, и многие желающие увидеть достижения успеют это сделать до Дня космонавтики 12 апреля 2024 года", — подчеркнул Гагарин.

Он напомнил, что выставку не раз планируют посетить как члены правительства, так и сам президент Владимир Путин. Причём посмотреть и принять участие действительно есть в чём: для участников форума подготовили различные интерактивные мероприятия, конкурсы и дегустации. У каждого гостя есть возможность проявить творческие способности, например в павильоне Калужской области на презентации киностудии "Военфильм", которую возглавляет Народный артист РФ Игорь Угольников, — там можно попробовать себя в роли участника съёмочного процесса.

"Таких интересных павильонов там 89. Впрочем, до Дня космонавтики можно успеть всё посмотреть и поучаствовать", — подытожил наш собеседник.