Миллионной посетительнице выставки "Россия" подарили билеты на "Щелкунчика"

Миллионным гостем Международной выставки-форума "Россия" оказалась жительница Пензы по имени Светлана Сулейманова. Организаторы решили подарить ей три билета на балет "Щелкунчик" в Большом театре в Москве.

Ставшей миллионным гостем выставки "Россия" жительнице Пензы подарили билеты на "Щелкунчика". Видео © Предоставлено LIFE

Сулейманову поздравили заместитель министра культуры России Надежда Преподобная, гендиректор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова и советник первого зампредседателя Центробанка Ирина Романова. На выставку женщина приехала с мужем, а чуть ранее она отметила день рождения.

Миллионный гость Международной выставки-форума "Россия" жительница Пензы Светлана Сулейманова (в центре) с мужем и организаторами. Фото © Алексей Филиппов / фотохост-агентство РИА "Новости"

"Светлана Сулейманова стала миллионным посетителем выставки "Россия". Мы вручаем ей сертификат от АНО "Дирекция выставки достижений "Россия", от Банка России и павильона "Умные финансы" и Министерства культуры России. По нему вы получите три билета на балет "Щелкунчик" в Большом театре", — сообщили организаторы выставки.

Кроме того, партнёры оплатят проживание посетительницы при приезде в столицу для посещения спектакля. Сама женщина призналась, что поездка в Москву — подарок семьи на день рождения. Также Банк России подарил ей индивидуальную экскурсию в историческое здание ЦБ — в музей "Золотая кладовая".