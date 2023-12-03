Раскрыты планы Путина на предстоящую неделю

В ближайшую неделю у президента России Владимира Путина будет насыщенный график. В частности, 4 декабря он проведёт в режиме видеоконференции ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Планы главы государства прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

По его словам, Путин также поучаствует в форуме ВТБ "Россия зовёт!" и примет верительные грамоты у послов из более чем 20 государств, в том числе из Британии и Германии. Кроме того, ожидаются международные контакты, выступление лидера страны по случаю Дня Героев Отечества, отмечаемого 9 декабря, и его визит в один из регионов России.