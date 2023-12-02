Путин поздравил российских юристов с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил юристов с их профессиональным праздником. Российский лидер пожелал им и дальше оказывать помощь людям, в том числе участникам СВО, а также уделять приоритетное внимание развитию нормативно-правовой базы.

Поздравление Путина зачитали на торжественной церемонии награждения высшей юридической премии "Юрист года" в Москве. По словам главы российского государства, в настоящее время невозможно представить без юридической поддержки и сопровождения работу бизнеса, деятельность социальной сферы и общественных организаций.

"Уверен, что вы и впредь будете достойно решать стоящие перед вами ответственные задачи, оказывать квалифицированную юридическую помощь людям, в том числе участникам специальной военной операции, членам их семей", — указал президент.

Путин добавил, что нужно продолжать уделять приоритетное внимание развитию правоприменительной практики, совершенствованию правовой культуры в обществе, хранить твёрдую приверженность лучшим профессиональным традициям.

В России День юриста отмечается 3 декабря. По одной из версий, эта дата была выбрана, так как 20 ноября (3 декабря по новому стилю) 1864 года в России была принята серия судебных уставов и других законодательных актов, ставших основой судебной реформы. Современный праздник установлен указом президента России от 4 февраля 2008 года. Высшей юридической премией РФ является премия "Юрист года", учреждённая указом президента от 8 октября 2009 года. Она присуждается ежегодно Ассоциацией юристов РФ за заслуги в "формировании правового государства, укреплении законности и правопорядка, защите прав и свобод граждан". С 2009 года эту премию получили более 80 человек.