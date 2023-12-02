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День банковского работника – 2023: Отмечаем праздник сотрудника финансовых организаций

День работника банка — праздник всех специалистов, занимающихся различными финансовыми операциями в банке. Когда отмечают этот праздник, какая у него история, а также интересные факты об этом дне — читайте подробнее на Life.ru.

1 декабря, 21:01
<p>В России 2 декабря отмечают День банковского работника — профессиональный праздник сотрудников финансовых организаций. Фото © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/smiley-woman-holding-business-card_24488838.htm#query=%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0&position=46&from_view=search&track=ais&uuid=0b5671e8-7a99-41cb-a5a1-efd8b0b69764" target="_blank" rel="noopener noreferrer">freepik </a></p>

В России 2 декабря отмечают День банковского работника — профессиональный праздник сотрудников финансовых организаций. Фото © freepik

Банковские работники — это люди, которые занимаются различными финансовыми операциями в банке. В их число входят: кассиры, бухгалтеры, специалисты по кредитам, менеджеры, экономисты и страховые агенты. И, конечно же, как и многие другие специалисты, они имеют свой день в году.

Когда же отмечается День банковского работника, какова история этого праздника и как его отмечают в России? Давайте разбираться.

Когда отмечают День банковского работника

Каждый год 2 декабря в России отмечается неофициальный профессиональный праздник всех работников банковской системы РФ, известный как День банковского работника.

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История праздника

Ассоциация российских банков предложила объявить 2 декабря Днём банковского работника ещё в 2004 году. Эта дата выбрана в связи с годовщиной принятия закона "О Центральном банке Российской Федерации" от 1990 года, который определял функции и полномочия учреждения и стал основой для современных финансовых структур. В этот же день был принят более современный закон № 395-1 "О банках и банковской деятельности".

Интересные факты о банках и банкирах

  • Слово "ипотека" появилось благодаря древнегреческим кредиторам, которые устанавливали на землю своих должников таблички с надписью Hypotheke (ипотека). Она означала, что при несоблюдении кредитных обязательств земля перейдёт во владение кредитора.
  • Интересным фактом о банках является наличие негласного списка нежелательных клиентов во всех банковских организациях мира. В этот чёрный список часто включаются военные, судьи, частные предприниматели, журналисты и юристы.
  • В 1179 году папа римский Александр III запретил банкирам принадлежать к церкви, исповедоваться и быть захороненными по христианским обычаям.
  • В истории Римской империи был интересный случай, связанный с кредитами. За небольшую задержку выплаты долга должника могли посадить в настоящую долговую яму. Если в течение месяца никто не помогал должнику погасить кредит, то его законно уводили в рабство.
Кто отмечает День финансистов в 2023 году: история праздника и интересные факты о профессии

Кто отмечает День финансистов в 2023 году: история праздника и интересные факты о профессии

Как отмечают праздник банкира в России

В День банковского работника проводятся различные корпоративные мероприятия. Руководство финансовых учреждений поощряет наиболее успешных сотрудников путём вручения премий, почётных грамот и дипломов за выдающиеся достижения.

Телевизионные передачи, посвящённые этому празднику, раскрывают значение банковской системы для нашей страны, а также рассказывают о её истории, сложностях и успехах.

Каждый год в преддверии этого праздника в Москве проходит Международный финансовый форум, где участники обсуждают вопросы развития международной банковской системы и мировых финансовых рынков. Ассоциация российских банков награждает высоких должностных лиц и работников кредитных организаций почётными значками и присваивает им звание "Заслуженный банкир".

Авторы
Андрей Ананьев
Андрей Ананьев

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