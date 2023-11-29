Президент России Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых учёных в "Сириусе" пошутил про юристов, напомнив, что и сам разбирается в этой сфере.

Путин рассмешил учёных анекдотом о юристах. Видео © LIFE

Когда один из участников попросил российского лидера подписать указ и поддержать программу развития биоресурсного центра по сохранению генофондных пород сельскохозяйственных животных, Путин спросил, на каком этапе сейчас документ, на что получил ответ, что юристы никак не могут утвердить формулировку.

"Наши юристы — специалисты во всех областях, без исключения", — сказал Путин с улыбкой, напомнив, что и сам юрист и может поговорить с ними на профессиональном языке, однако уточнил, что это не просто.

"Потому что там, где два юриста, там уже как минимум три мнения. Про некоторых юристов знаете, как говорят? Если вы спросите у юриста, сколько времени, он посмотрит на ваши часы и скажет, сколько времени, но за это он заберёт ваши часы", — с улыбкой заметил президент, вызвав смех в зале.