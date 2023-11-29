Путин прибыл в "Сириус" на встречу с молодыми учёными и посетил научную выставку

Президент РФ Владимир Путин осмотрел научное оборудование, производимое в России и Белоруссии, во время посещения выставки проекта "Наша лаба" в сочинском Парке науки и искусства "Сириус", где проходит III Конгресс молодых учёных.

Путин осмотрел выставку в "Сириусе". Видео © LIFE

Среди прочего главе государства показали спектрометр — прибор для измерения металлов. Раньше рынок этих приборов был на 80% иностранным, но теперь в России он тоже производится.

"Наша лаба" представляет собой постоянно пополняемую, публично доступную базу данных производимого в России и Белоруссии научного оборудования, комплектующих к нему, расходных материалов и так далее. Проект является "мостиком" между производителями и потребителями оборудования, который направлен на оказание содействия учёным и инженерам в поиске необходимых для работы инструментов, а также продвижение продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Каталог проекта насчитывает более 18 000 образцов оборудования, расходных материалов, лабораторной мебели, посуды, реактивов и прочего от более чем 500 российских и белорусских производителей. Сферы их применения: биология, геология, метрология, инженерное дело, медицина, оптика, сельское хозяйство, физика, химия и другие.

На III Конгрессе молодых учёных в "Сириусе" на выставке проекта "Наша лаба" 17 компаний презентовали около 110 единиц продукции.