Путин похвалил "Сириус" за привлечение молодёжи к проблемам экологии

Президент РФ Владимир Путин похвалил образовательный центр "Сириус" за привлечение детей к проблемам экологии. Российский лидер отметил старания и усилия учреждения во время заседания попечительского совета фонда "Талант и успех".

"Хотел бы особо отметить усилия "Сириуса" по вовлечению подрастающего поколения в решение экологических проблем, вопросов, связанных с изменениями климата. Здесь вам также нужно работать в масштабах всей страны. Она масштабная работа, очень интересная — и, конечно, в тесной связке с правительством", — добавил Путин.

Президент призвал "Сириус" сотрудничать общероссийским общественно-государственным движением "Движение первых". Путин посоветовал молодёжным организациям подумать над методами взаимодействия.

Напомним, фонд "Талант и успех" был создан центром "Сириус" в 2015 году по инициативе президента РФ на базе Олимпийского парка. Ежемесячно в "Сириусе" проходят подготовку около 800 детей из всех регионов страны, проявивших выдающиеся способности в разных областях естественных и гуманитарных наук, искусств и спорта. Проезд и пребывание в центре для детей бесплатные.