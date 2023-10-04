Учащиеся лицея "Сириус" с радостными криками выбежали помахать Путину

Визит президента России Владимира Путина в "Сириус" вызвал ажиотаж среди учащихся местного лицея. Дети выбежали во двор, чтобы поприветствовать главу государства и помахать ему.

Ученики лицея "Сириус" выбежали на улицу, чтобы поприветствовать президента РФ Владимира Путина. Видео © LIFE

Школьники большой толпой выбежали на улицу и с радостными возгласами следили за президентским кортежем. Многие волновались, что не успеют посмотреть на главу государства. Дети снимали происходящее на мобильные телефоны.

До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент 4 октября посетит жилой комплекс президентского лицея "Сириус", где пообщается со студентами и учителями. Он отметил, что с учащимися состоится интересная беседа по повестке дня.