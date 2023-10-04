Учащиеся лицея "Сириус" с радостными криками выбежали помахать Путину
Визит президента России Владимира Путина в "Сириус" вызвал ажиотаж среди учащихся местного лицея. Дети выбежали во двор, чтобы поприветствовать главу государства и помахать ему.
Ученики лицея "Сириус" выбежали на улицу, чтобы поприветствовать президента РФ Владимира Путина. Видео © LIFE
Школьники большой толпой выбежали на улицу и с радостными возгласами следили за президентским кортежем. Многие волновались, что не успеют посмотреть на главу государства. Дети снимали происходящее на мобильные телефоны.
До этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент 4 октября посетит жилой комплекс президентского лицея "Сириус", где пообщается со студентами и учителями. Он отметил, что с учащимися состоится интересная беседа по повестке дня.
Ранее Владимир Путин заявил, что у России в Европе много друзей, а на Западе — большое количество сторонников традиционных ценностей. Об этом он сказал в ходе пленарной сессии финала Международной олимпиады по финансовой безопасности.
LIFE