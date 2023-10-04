Путин: У России много друзей в Европе

Российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что у нашей страны в Европе много друзей, а на Западе большое количество сторонников традиционных ценностей. Соответствующее заявление прозвучало в ходе пленарной сессии финала Международной олимпиады по финансовой безопасности. Президент повторил фразу одного из организаторов мероприятия, который усомнился в том, что в Европе самой важной ценностью считается семья.

"Я хочу взять под защиту наших друзей, а у нас много друзей в Европе. Люди, которые считают, что традиционные ценности, в том числе семейные, умерли, они ведут себя очень агрессивно, особенно в Северной Америке и в Европе", — отметил глава государства.

Путин добавил, что тех, кто разделяет российские взгляды, довольно много в европейских государствах, просто "они ведут себя потише" и не выпячивают свою позицию.