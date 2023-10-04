Путин: Присваивающие чужие активы дяди и тёти большим умом не отличаются

"Здесь сидят совсем молодые люди. Но я вам могу сказать, что такое делают самоуверенные взрослые люди, дяди и тёти, которые, видимо, большим умом всё-таки не отличаются, если совершают такие ошибочные действия, которые идут в конечном счёте им самим во вред", — сказал глава государства, выступая на пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности в Сириусе.