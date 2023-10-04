Путин: Присваивающие чужие активы дяди и тёти большим умом не отличаются
В современном мире случаются ситуации, когда одни люди присваивают чужие активы. Но те, кто совершает подобные действия, видимо, не отличаются большим умом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Здесь сидят совсем молодые люди. Но я вам могу сказать, что такое делают самоуверенные взрослые люди, дяди и тёти, которые, видимо, большим умом всё-таки не отличаются, если совершают такие ошибочные действия, которые идут в конечном счёте им самим во вред", — сказал глава государства, выступая на пленарной сессии Международной олимпиады по финансовой безопасности в Сириусе.
Ранее в Кремле уже подчёркивали, что Запад ограбил РФ и российских бизнесменов, поэтому государство и сами предприниматели пытаются придумать какие-то пути борьбы за свои интересы, чтобы вернуть заблокированные, но принадлежащие им активы.
ТАСС / POOL / Григорий Сысоев