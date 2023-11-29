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29 ноября, 17:01

Путин поддержал желание молодой учёной стать мамой фразой "Это так классно!"

Президент России Владимир Путин сказал, что стремление стать мамой — это классно. Так он ответил на слова одной из участниц встречи главы государства с молодыми учёными в "Сириусе" о том, что она хочет реализовать себя в семье и стать матерью ребёнка.

Путин — о желании стать мамой. Видео © LIFE

"Вы знаете, это так классно! Рекомендую!" оценил российский лидер заявление собеседницы.

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Напомним, ранее Путин осмотрел научное оборудование, производимое в России и Белоруссии. Выставка организована в сочинском Парке науки и искусства "Сириус", где проходит III Конгресс молодых учёных.

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LIFE

Юрий Лысенко
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