Путин поддержал желание молодой учёной стать мамой фразой "Это так классно!"
Президент России Владимир Путин сказал, что стремление стать мамой — это классно. Так он ответил на слова одной из участниц встречи главы государства с молодыми учёными в "Сириусе" о том, что она хочет реализовать себя в семье и стать матерью ребёнка.
Путин — о желании стать мамой. Видео © LIFE
"Вы знаете, это так классно! Рекомендую!" — оценил российский лидер заявление собеседницы.
Напомним, ранее Путин осмотрел научное оборудование, производимое в России и Белоруссии. Выставка организована в сочинском Парке науки и искусства "Сириус", где проходит III Конгресс молодых учёных.
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