СМИ узнали, какой приятный рождественский сюрприз Европа готовит Путину DR: Путина может ждать рождественский сюрприз по итогам саммита ЕС в декабре 29 ноября, 12:51 Kremlin.ru

Саммит ЕС, намеченный на декабрь, может преподнести президенту России Владимиру Путину приятный рождественский сюрприз. Так, как пишет датское издание DR, на этой встрече лидеры Евросоюза могут отложить решение о начале переговоров о вступлении Украины.

Как пишет автор материала, решение по Украине могут отложить до марта, так как весной Еврокомиссия должна представить очередной доклад о прогрессе Киева на пути к членству.

"В итоге декабрьский саммит может закончиться и классическим компромиссом ЕС по поддержке Украины — лучшего рождественского подарка Путин от Брюсселя и ждать не может", — говорится в статье.

Ранее о том, что ЕС не станет поднимать вопрос о присоединении Киева к сообществу на ближайшем саммите, заявлял бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. Он добавил, что на этом фоне в Брюсселе разгораются споры о том, а нужна ли вообще союзу Украина. Азаров предложил и самим украинцам задуматься о выбранном европейском пути развития.

Авторы Александра Вишнякова