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Экс-премьер Украины раскрыл грустную правду о вступлении страны в ЕС

Азаров уверен, что переговоры о вступлении Украины в ЕС перенесут на 2024 год

19 ноября, 07:29

Shutterstock

Евросоюз не станет поднимать вопрос о присоединении Украины к сообществу на ближайшем саммите, в лучшем случае обсуждение отложат до марта. Об этом сказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

"Зеленский вряд ли сможет похвастаться в декабре перед украинцами тем, что ЕС на своём саммите одобрит начало переговоров с Украиной о вступлении. В кулуарах Евросоюза поговаривают, что некоторые представители готовы в декабре воспользоваться фразой: "Давайте вернёмся к этому в марте", пояснил он в соцсети.

При этом, по его словам, в ЕС разгораются споры о том, а нужна ли союзу Украина. Азаров предложил и самим украинцам задуматься о выбранном европейском пути развития. Он напомнил, что тарифы в стране выросли в девять раз, девальвировала гривна, цены подскочили в четыре раза, а большая часть населения сводит концы с концами. Экс-премьер уверен, что до европейского вмешательства Украина жила лучше.

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Напомним, 8 ноября Европейская комиссия дала рекомендацию начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. На саммите в Брюсселе 14–15 декабря европейские политики собирались обсуждать решение о начале переговорного процесса. По данным Reuters, этот вопрос отложат до марта 2024 года.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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