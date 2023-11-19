Экс-премьер Украины раскрыл грустную правду о вступлении страны в ЕС Азаров уверен, что переговоры о вступлении Украины в ЕС перенесут на 2024 год 19 ноября, 07:29 Shutterstock

Евросоюз не станет поднимать вопрос о присоединении Украины к сообществу на ближайшем саммите, в лучшем случае обсуждение отложат до марта. Об этом сказал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

"Зеленский вряд ли сможет похвастаться в декабре перед украинцами тем, что ЕС на своём саммите одобрит начало переговоров с Украиной о вступлении. В кулуарах Евросоюза поговаривают, что некоторые представители готовы в декабре воспользоваться фразой: "Давайте вернёмся к этому в марте", — пояснил он в соцсети.

При этом, по его словам, в ЕС разгораются споры о том, а нужна ли союзу Украина. Азаров предложил и самим украинцам задуматься о выбранном европейском пути развития. Он напомнил, что тарифы в стране выросли в девять раз, девальвировала гривна, цены подскочили в четыре раза, а большая часть населения сводит концы с концами. Экс-премьер уверен, что до европейского вмешательства Украина жила лучше.

Напомним, 8 ноября Европейская комиссия дала рекомендацию начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в ЕС. На саммите в Брюсселе 14–15 декабря европейские политики собирались обсуждать решение о начале переговорного процесса. По данным Reuters, этот вопрос отложат до марта 2024 года.

Авторы Татьяна Миссуми