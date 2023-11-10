Вступление Киева в ЕС развалит его изнутри, экономического и политического смысла вхождения страны в объединение нет. Такое мнение выразил бывший лидер запрещённой в Незалежной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Украина туда ничего не привнесёт, зато сядет на финансирование и развалит этот союз изнутри. Процесс развала ЕС Украиной уже запущен", — написал он в статье, размещённой на сайте "Другая Украина".

Медведчук добавил, что Евросоюз расходует много средств, чтобы продолжить существование киевского режима. По его словам, разговоры о вступлении Украины идут достаточно давно и результатов не приносят. Медведчук считает, что Киев смотрит на ЕС иждивенчески и для украинских политиков это возможность залезть в "европейский карман". Он также отметил, что военный конфликт на границах Евросоюза и санкции против РФ являются ударом по объединению.

Между тем руководство Евросоюза, по его мнению, "легло под интересы" Североатлантического альянса и Вашингтона. Медведчук подчеркнул: в ЕС не понимают, что конфликт на Украине вредит Европе, а выгоду от этого получают США.

Ранее Медведчук заявил, что Евросоюз на грани раскола из-за влияния США. По его мнению, странам ЕС полезно изучить позицию политиков, которые отстаивают интересы своих государств.