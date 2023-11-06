Медведчук заявил, что Евросоюз на грани раскола из-за влияния США

Для руководителей Евросоюза ситуация на Украине вышла из-под контроля, теперь страны ЕС не могут признать, что защищали интересы США, поэтому объединение находится на грани раскола, заявил бывший лидер запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина".

"Заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно создания в ЕС "плана Б" по Украине примечательно во многих аспектах. Во-первых, оно обнажает факт, что никакого "плана Б" у ЕС и в помине нет. Получается, что еврочиновники оставили свой Евросоюз совершенно беззащитным, если ситуация пойдёт не по плану. А она не по плану пошла уже сейчас, о чём Орбан многократно предупреждал ранее", — написал Медведчук в авторской статье на блог-платформе Telegraph.

По словам политика, США изначально не дали странам ЕС рассматривать украинский вопрос иначе. Сейчас Вашингтон переключил интересы, так как перестал говорить о защите демократии и теперь заявляет об интересах США и американского ВПК, считает Медведчук.

Он добавил: руководителям стран ЕС сложно признать, что они прогнулись под влияние Штатов и защищали чужие интересы, поэтому дальнейшее разрушение европейской экономики в угоду американским интересам приведёт к развалу объединения.

Медведчук дополнил, что странам ЕС полезно изучить позицию Орбана или словацкого премьера Роберта Фицо, которые отстаивают интересы своих стран.