Украина оказалась как минимум "наполовину очищена от населения" из-за преступной политики Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший лидер запрещённой в Незалежной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, ныне возглавляющий движение "Другая Украина". Он считает, что нынешняя ситуация в стране сравнима с оккупацией 1941–1944 годов.

"Сегодня земля Украины в результате преступной политики Зеленского очищена от населения минимум наполовину. Это вполне сопоставимо с оккупацией 1941–1944 годов", — отметил Медведчук в авторской колонке на платформе "Смотрим.ру".

По его словам, цель Киева заключается в том, чтобы украинцы стали европейцами. При этом жителям страны всё труднее выжить, поскольку власть требует послать мужчин "пушечным мясом" на фронт, а оставшихся людей хотят заморить нищетой и репрессиями. По словам Медведчука, ситуация и тогда, и сейчас на Украине похожа: там воюют с русским языком, насаживают культ ненависти, а жителям предлагают "забыть, кто они такие".

Медведчук отметил, что Украина сейчас всячески пытается увековечить нацистских прислужников и палачей. Он привёл в пример недавнее переименование площади Победы в Киеве в Галицкую и демонтаж звезды с обелиска 60-летия Победы. По его словам, новое название площади теперь ассоциируется с возвеличиванием дивизии СС "Галичина".

"Судя по всему, режим Зеленского делает всё, чтобы спровоцировать Россию на уничтожение нацистской мрази на всей территории некогда братской Украины", — указал лидер движения "Другая Украина".