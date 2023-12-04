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4 декабря, 08:54

Путин 4 декабря впервые посетит выставку "Россия" на ВДНХ

Песков: Путин 4 декабря посетит выставку "Россия" и наградит волонтёра года

Президент РФ Владимир Путин сегодня посетит выставку "Россия" на территории московского ВДНХ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства прибудет на мероприятие впервые. Кроме того, он наградит волонтёра года.

"Сегодня президент примет участие в церемонии награждения победителя номинации "Волонтёр года – 2023" в рамках международной премии "Мы вместе", состоится это на ВДНХ. И также президент посетит выставку", — сказал представитель Кремля.

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Ранее стали известны некоторые детали рабочего графика Владимира Путина на ближайшую неделю. В частности, глава государства примет участие в заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, а также выступит по случаю Дня Героев Отечества.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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