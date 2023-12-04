Путин 4 декабря впервые посетит выставку "Россия" на ВДНХ

Президент РФ Владимир Путин сегодня посетит выставку "Россия" на территории московского ВДНХ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Глава государства прибудет на мероприятие впервые. Кроме того, он наградит волонтёра года.

"Сегодня президент примет участие в церемонии награждения победителя номинации "Волонтёр года – 2023" в рамках международной премии "Мы вместе", состоится это на ВДНХ. И также президент посетит выставку", — сказал представитель Кремля.