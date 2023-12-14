Путин: Россия планирует произвести более тысячи самолётов к 2030 году

Россия планирует произвести более тысячи самолётов к 2030 году, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии. Так он ответил на вопрос курсанта лётного училища гражданской авиации в Москве Максима Салтыкова, что будет с гражданской авиацией в условиях санкций.

Путин ответил на вопрос курсанта, что будет с гражданской авиацией в условиях санкций. Видео © LIFE

Курсант напомнил, что следствием санкций является невозможность покупки западных самолётов, а российские МС-21 и Ил-96 ещё проходят процесс сертификации и не скоро выйдут на большие объёмы выпуска. При этом ресурс используемых сейчас самолётов будет неуклонно подходить к концу, отметил Салтыков.

"Будем-будем, конечно, будем (летать). Что касается самолётов иностранного производства: у нас были споры с авиакомпаниями, которые закупали слишком много самолётов иностранного производства. Аргументов за закупку было много", — заметил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что лучше бы в РФ своевременно озаботились созданием рынка для отечественной авиации. При этом, по его словам, что-то сделать уже удалось, однако парк перегружен зарубежными самолётами. Путин добавил, что часть иностранных воздушных судов Россия выкупает, и они становятся собственностью отечественных авиакомпаний.

"Но надо развивать собственное авиастроение. Надеюсь, что все планы — свыше тысячи своих самолётов планируем произвести к 2030 году — будут реализованы. И будет на чём летать", — заключил глава государства.

В ходе пресс-конференции Путин также заявил, что в Краснодаре планируют открыть аэропорт Пашковский. Перед этим необходимо решить все вопросы с обеспечением безопасности объекта, указал глава государства.