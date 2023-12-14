Путин: Мешая России использовать доллар и евро, Запад стреляет себе в ногу

Сокращая возможности РФ использовать доллар и евро, Запад стреляет себе в ногу. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совмещённой большой пресс-конференции и прямой линии.

"Мы не отказываемся [от доллара и евро]. Нам просто проблемы начали чинить с расчётами в иностранных валютах. Кстати говоря, тоже опять стреляют себе в ногу. Зачем они сокращают возможности доллара и евро как универсальных валют, как резервных мировых валют, прежде всего доллара конечно?" — задался вопросом президент.

Глава государства добавил, что Россия при обслуживании экспорта в 2021 году использовала 87% доллара и евро, при этом доля рубля была на уровне 11–13%, а юаня — примерно 0,4%. Также Путин привёл показатели на сентябрь 2023-го: рубль 40%, юань — 33%, а доллар и евро — 24%.