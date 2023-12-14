Путин рассказал, на сколько сократился внешний долг России

Внешний государственный долг России сократился с 46 до 32 миллиардов долларов, частные компании также ритмично гасят долги. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

Путин заявил, что внешний государственный долг России сократился с 46 до 32 миллиардов долларов. Видео © LIFE

"Государственный внешний долг сокращается, это тоже говорит и о макроэкономической стабильности, и о финансовой стабильности. Госдолг сократился с $46 млрд до $32 млрд. И частный внешний долг также сократился", — указал Путин.

Президент добавил, что российские компании также исправно возвращают кредит, взятые за рубежом. Их долг сократился с 337 миллиардов долларов до 297 миллиардов. По словам российского лидера, погашение внешнего долга российскими компаниями идёт ритмично, часто даже с опережением графика.

Также в ходе своего выступления Путин заявил, что в России наблюдается безработица на уровне 2,9%. По словам президента, в истории таких показателей никогда не было.