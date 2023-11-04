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4 ноября, 17:12

В Минфине РФ назвали главную причину высокого госдолга в США

Силуанов заявил, что высокий госдолг США вызван бесконтрольной эмиссией доллара

Государственный долг США действительно большой, на это в том числе влияет бесконтрольная эмиссия доллара, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

"Долг США действительно большой, но проблема заключается в том, что они сами печатают эти деньги и их покупают, покупают облигации Соединённых Штатов Америки, потому что всё ещё живут в парадигме, что доллар — надёжная и устойчивая валюта", подчеркнул Силуанов в ходе беседы с журналистами.

По словам министра, США не могут достичь устойчивости валюты при бесконтрольной эмиссии, что и приводит к росту долга. Силуанов пояснил, что выпуск большого количества денег "отвлекает расходы бюджета", в том числе на обслуживание задолженности. Поэтому ставки растут, а средств для нужд у Америки становится всё меньше.

Базовая ставка в США осталась без изменений

Базовая ставка в США осталась без изменений

Напомним, 18 сентября стало известно, что госдолг США превысил 33 триллиона долларов. В тот день Федеральная резервная система США подняла ставки до максимального уровня с 2007 года, из-за чего американский рынок гособлигаций обрушился. Менее чем за месяц уровень госдолга США вырос на полтриллиона долларов. Теперь его размер составляет 33 триллиона 513 миллиардов долларов.

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Дарья Нарыкова
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