В Минфине РФ назвали главную причину высокого госдолга в США

Государственный долг США действительно большой, на это в том числе влияет бесконтрольная эмиссия доллара, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

"Долг США действительно большой, но проблема заключается в том, что они сами печатают эти деньги и их покупают, покупают облигации Соединённых Штатов Америки, потому что всё ещё живут в парадигме, что доллар — надёжная и устойчивая валюта", — подчеркнул Силуанов в ходе беседы с журналистами.

По словам министра, США не могут достичь устойчивости валюты при бесконтрольной эмиссии, что и приводит к росту долга. Силуанов пояснил, что выпуск большого количества денег "отвлекает расходы бюджета", в том числе на обслуживание задолженности. Поэтому ставки растут, а средств для нужд у Америки становится всё меньше.