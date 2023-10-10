Американский госдолг вырос ещё на полтриллиона долларов

Госдолг Соединённых Штатов увеличился на полтриллиона долларов меньше, чем за месяц с того момента, как достиг исторической отметки в размере 33 триллионов долларов. Его размер сейчас составляет 33 триллиона 513 миллиардов долларов, сообщает минфин страны.

Как сообщал Лайф, 18 сентября стало известно, что госдолг США превысил 33 триллиона долларов. До этого прошлый антирекорд фиксировали 16 июня, когда его размер превысил 32 триллиона долларов.