Базовая ставка в США осталась без изменений

Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на уровне 5,25–5,5%. Об этом стало известно после заседания в среду, 1 ноября.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] нацелен достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этого принято решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25–5,5%", — сообщил регулятор в пресс-релизе, добавив, что продолжит сокращать запасы ценных бумаг.

Это решение прогнозировалось аналитиками. Целесообразность повышения ставки в дальнейшем не исключается. Комитет будет учитывать "совокупное ужесточение денежно-кредитной политики и задержки, с которыми она влияет на экономическую активность и инфляцию, а также экономические и финансовые условия".