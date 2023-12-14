Путин подтвердил, что аэропорт в Краснодаре вскоре может быть открыт Путин назвал безопасность главным критерием для открытия аэропорта в Краснодаре 11188 11188 Владимир Путин. Обложка © LIFE

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в Краснодаре действительно планируют открыть аэропорт Пашковский, но перед этим нужно решить все вопросы с обеспечением безопасности объекта. Об этом он сказал в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.

"Здесь главный критерий — обеспечение безопасности пассажиров. Это абсолютный критерий при решении вопросов об открытии аэропортов, это касается и Краснодара. Хотя он так далеко от зоны боевых действий", — отметил президент.

Он подчеркнул, что вопрос об открытии воздушной гавани решается совместно с Минобороны РФ, потому что нужно учесть и проанализировать все детали.

Напомним, аэропорт Пашковский в Краснодаре закрыт с 24 февраля 2022 года. Как стало известно, 15 декабря авиакомпания "Азимут" проведёт первый тестовый полёт туда из Внуково. Воздушная гавань может возобновить работу 25 декабря. Аэропорты в Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте пока открывать не планируют.

Авторы Татьяна Миссуми