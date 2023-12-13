Полковник напомнил о дальности ракет ВСУ, говоря о безопасности рейсов в Краснодар Эксперт Литовкин связал открытие аэропорта Краснодара со смещением линии фронта 13 декабря, 13:39 Аэропорт Краснодара. Обложка © Shutterstock

Аэропорт Пашковский в Краснодаре возобновит работу, чтобы привлечь в регион туристов и потому что линия фронта сдвинулась вглубь Украины. Об этом Лайфу рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Линия фронта отодвинулась достаточно далеко, и у Украины нет технических возможностей наносить удары по этому аэропорту. Самые дальнобойные ракеты у них — это ATACMS, которые летают на дальность в 160 километров, а Краснодар находится дальше. Виктор Литовкин Военный эксперт, полковник в отставке

Аналитик напомнил, что Краснодар находится на удалении более чем 200 километров от украинской территории, поэтому специалисты пришли к решению открыть воздушную гавань. Тем более что это сильно повлияет на увеличение туристического потока, в том числе в Крым.

"Поездом ехать из Москвы достаточно далеко, тем более в Крым, и люди не всегда решаются на это. А самолётом это пара часов — и ты в Краснодаре, а там сел на тот же поезд — и через полдня уже в Симферополе, Севастополе, Феодосии и где хочешь", — объяснил собеседник Лайфа.

По его мнению, это только начало, далее будут открыты аэропорты в Симферополе и Ростове-на-Дону. Процесс ускорится после очередных успехов российских войск в ходе спецоперации, заключил Литовкин.

Напомним, аэропорт Пашковский в Краснодаре закрыт с 24 февраля 2022 года. 15 декабря авиакомпания "Азимут" проведёт первый тестовый полёт туда из Внуково, а затем будет принято окончательное решение о графике рейсов. Воздушная гавань может возобновить работу 25 декабря. Аэропорты в Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте пока открывать не планируют.