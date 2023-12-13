Аэропорт Краснодара может возобновить работу в ближайшие дни SHOT: Аэропорт Краснодара "Пашковский" может возобновить рейсы после 15 декабря 13 декабря, 08:49 Аэропорт Краснодара может возобновить работу в ближайшие дни. Обложка © ТАСС / Николай Хижняк

Аэропорт Краснодара может возобновить работу в самые ближайшие дни. По данным SHOT, уже в эту пятницу, 15 декабря, авиакомпания "Азимут" проведёт тестовый полёт из Внуково в Краснодар, и после этого будет принято окончательное решение о графике рейсов.

Напомним, что аэропорт "Пашковский" закрыт уже почти два года — с 24 февраля 2022. Кроме того, воздушные гавани закрыты ещё в 10 городах — в Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке, Симферополе и в Элисте.

При этом многие аэропорты в южной части России продолжают свою работу в штатном режиме. Это, в том числе, Сочи, Ставрополь, Тамбов, Астрахань, Владикавказ, Махачкала, Нальчик, Грозный, Минеральные воды и Магас.

Ранее Лайф писал, что на территориях более 30 российских аэропортов появятся средства обнаружения и противодействия беспилотникам. Такой проект Росавиация начнёт реализовывать уже в следующем году.

Авторы Марина Калегина