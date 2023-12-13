Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Дональд Туск принял присягу на пост премьер-министра Польши

Путин поздравил Совет Федерации с 30-летием

Роспотребнадзор: Призыв носить маски в Москве носит рекомендательный характер

Восемь лошадей погибло при пожаре в московской конюшне

В Дании возмутились соглашением России и Фарер о продлении рыболовства

Стали известны первые экономические шаги нового президента Аргентины

США в пролёте: ГА ООН не осудила ХАМАС в принятой резолюции по сектору Газа

Израиль начал закачивать воду в тоннели ХАМАС в Газе

Почти 200 тысяч ростовчан остались без света из-за ледяного дождя

Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине на 200 млн долларов

Аэропорт Краснодара может возобновить работу в ближайшие дни

SHOT: Аэропорт Краснодара "Пашковский" может возобновить рейсы после 15 декабря

13 декабря, 08:49
<p>Аэропорт Краснодара может возобновить работу в ближайшие дни. Обложка © ТАСС / Николай Хижняк</p>

Аэропорт Краснодара может возобновить работу в ближайшие дни. Обложка © ТАСС / Николай Хижняк

Аэропорт Краснодара может возобновить работу в самые ближайшие дни. По данным SHOT, уже в эту пятницу, 15 декабря, авиакомпания "Азимут" проведёт тестовый полёт из Внуково в Краснодар, и после этого будет принято окончательное решение о графике рейсов.

Напомним, что аэропорт "Пашковский" закрыт уже почти два года — с 24 февраля 2022. Кроме того, воздушные гавани закрыты ещё в 10 городах — в Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке, Симферополе и в Элисте.

При этом многие аэропорты в южной части России продолжают свою работу в штатном режиме. Это, в том числе, Сочи, Ставрополь, Тамбов, Астрахань, Владикавказ, Махачкала, Нальчик, Грозный, Минеральные воды и Магас.

Авиаперелёты по России могут подорожать на 30%

Авиаперелёты по России могут подорожать на 30%

Ранее Лайф писал, что на территориях более 30 российских аэропортов появятся средства обнаружения и противодействия беспилотникам. Такой проект Росавиация начнёт реализовывать уже в следующем году.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!