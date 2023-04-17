Авиаперелёты по России могут подорожать на 30%

В 2023 году стоимость внутренних авиаперевозок без выделения субсидий авиакомпаниям может вырасти на 15–30%. Такой прогноз дал заместитель министра транспорта Игорь Чалик.

На совещании Минэкономразвития под председательством главы ведомства Максима Решетникова Чалик напомнил, что в этом году пока не одобрены субсидии по аналогии с прошлым годом, когда авиакомпаниям выделили 100 миллиардов рублей.

"В связи с этим мы ожидаем, возможно, что будет рост стоимости перевозок примерно от 15 до 30%", — сказал замглавы Минтранса.

Также он не исключил уменьшение количества рейсов. Чалик добавил, что на рынок авиаперевозок влияет закрытие 11 аэропортов на юге России. Замминистра утверждает, что открытие хотя бы двух воздушных гаваней, в Краснодаре и Геленджике, значительно расширило бы возможности полётов для граждан.