Регион

Уведомления отключены

Палестина и Израиль
Новости
Расследования
SHOT проверка
Армия
Специальная военная операция
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Владимир Путин
Криминал
Главное
Последние новости

Лавров потроллил Байдена в Совфеде за новую мантру про Путина

Медведев разобрал слова Байдена, которые привели Зеленского к "наркотическому трипу"

Дональд Туск принял присягу на пост премьер-министра Польши

Путин поздравил Совет Федерации с 30-летием

Роспотребнадзор: Призыв носить маски в Москве носит рекомендательный характер

Восемь лошадей погибло при пожаре в московской конюшне

В Дании возмутились соглашением России и Фарер о продлении рыболовства

Стали известны первые экономические шаги нового президента Аргентины

США в пролёте: ГА ООН не осудила ХАМАС в принятой резолюции по сектору Газа

Израиль начал закачивать воду в тоннели ХАМАС в Газе

Аэропорт Краснодара может возобновить работу 25 декабря

13 декабря, 10:27
<p>Аэропорт Краснодара может возобновить работу 25 декабря. Обложка © ТАСС / Николай Хижняк</p>

Аэропорт Краснодара может возобновить работу 25 декабря. Обложка © ТАСС / Николай Хижняк

Аэропорт Пашковский в Краснодаре планирует возобновить работу 25 декабря после завершения всех тестовых полётов и отработки схем безопасности. Об этом узнал SHOT.

По данным телеграм-канала, пилоты уже получили специальный документ о разрешении тестовых рейсов с 14 по 24 декабря. Летать, предварительно, будут по "сочинской схеме" — воздушному коридору, который используют для полётов в Адлер (в обход Ростовской области).

В аэропортах РФ установят средства обнаружения и противодействия беспилотникам

В аэропортах РФ установят средства обнаружения и противодействия беспилотникам

Напомним, аэропорт Пашковский закрыт уже почти два года — с 24 февраля 2022-го. Как ранее узнал SHOT, уже в эту пятницу, 15 декабря, авиакомпания "Азимут" проведёт тестовый полёт из Внуково в Пашковский и после этого будет принято окончательное решение о графике рейсов. Информацию о возможном открытии воздушной гавани в Краснодаре подтвердил и губернатор региона Вениамин Кондратьев. При этом аэропорты в Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте пока открывать не планируют.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!