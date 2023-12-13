Аэропорт Краснодара может возобновить работу 25 декабря

По данным телеграм-канала, пилоты уже получили специальный документ о разрешении тестовых рейсов с 14 по 24 декабря. Летать, предварительно, будут по "сочинской схеме" — воздушному коридору, который используют для полётов в Адлер (в обход Ростовской области).

Напомним, аэропорт Пашковский закрыт уже почти два года — с 24 февраля 2022-го. Как ранее узнал SHOT, уже в эту пятницу, 15 декабря, авиакомпания "Азимут" проведёт тестовый полёт из Внуково в Пашковский и после этого будет принято окончательное решение о графике рейсов. Информацию о возможном открытии воздушной гавани в Краснодаре подтвердил и губернатор региона Вениамин Кондратьев. При этом аэропорты в Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте пока открывать не планируют.