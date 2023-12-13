Губернатор подтвердил информацию об открытии аэропорта Краснодара

Напомним, аэропорт Пашковский закрыт уже почти два года — с 24 февраля 2022-го. Кроме того, воздушные гавани закрыты ещё в 10 городах — Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте. Как ранее узнал SHOT, аэропорт Краснодара может возобновить работу уже в эту пятницу, 15 декабря. Предполагается, что в этот день авиакомпания "Азимут" проведёт тестовый полёт из Внуково в Пашковский и после этого будет принято окончательное решение о графике рейсов.