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Губернатор подтвердил информацию об открытии аэропорта Краснодара

13 декабря, 08:49
<p>Губернатор подтвердил информацию об открытии аэропорта Краснодара. Обложка © Shutterstock</p>

Губернатор подтвердил информацию об открытии аэропорта Краснодара. Обложка © Shutterstock

Информацию о возможном открытии аэропорта Пашковский в Краснодаре подтвердил телеграм-каналу SHOT губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Действительно, решение об открытии может быть принято после проведения тестового полёта 15 декабря", — заявил Кондратьев.

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Напомним, аэропорт Пашковский закрыт уже почти два года — с 24 февраля 2022-го. Кроме того, воздушные гавани закрыты ещё в 10 городах — Анапе, Геленджике, Ростове-на-Дону, Брянске, Воронеже, Белгороде, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте. Как ранее узнал SHOT, аэропорт Краснодара может возобновить работу уже в эту пятницу, 15 декабря. Предполагается, что в этот день авиакомпания "Азимут" проведёт тестовый полёт из Внуково в Пашковский и после этого будет принято окончательное решение о графике рейсов.

Как уточняет источник телеграм-канала, фактически безопасность полётов в Краснодар уже проверена, остались лишь "несколько моментов, в том числе тестовый полёт".

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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