Одно из подразделений Вооружённых сил Украины, которое было брошено во время контрнаступления в районе села Работино в Запорожской области, за несколько дней потеряло 43 из 48 человек. Об этом в интервью корреспондентам РИА "Новости" рассказал украинский военнопленный Иван Матвиенко, который проходил подготовку на базе Североатлантического альянса в Соединённом Королевстве, а сейчас находится в российском госпитале.

По его словам, на первый штурм выходило три группы по восемь человек. В итоге вернулись двое — один со сломанной ногой, другой — с вывихнутой. Через ещё пару дней отправили три группы по восемь человек, после чего только один выжил, ещё двое получили ранения, а остальные погибли.

"Нас 28 октября отправили на штурм — две группы, это уже остатки, от роты нас осталось 40, может, меньше человек", — рассказал военнопленный.

По словам Матвиенко, за три месяца боёв с августа по октябрь из 200 человек личного состава его проходившей обучение в Британии роты в живых осталось не больше десяти.