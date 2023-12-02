Как Армия России ломает для ВСУ ситуацию в Запорожье У посёлка Работино Запорожской области сложилась следующая обстановка: ВСУ потеряли инициативу в боях и уходят в глухую оборону, Армия России постепенно продвигается, контратакуя противника. 22094 22094 Российские войска отбрасывают ВСУ на километр. Обложка © ТАСС / Никита Цицаги

Ситуация в районе Работина

На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск отражено шесть атак штурмовых групп противника у посёлков Работино и Вербовое, сообщает Министерство обороны России. Кроме того, ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ в сёлах Успеновка и Малая Токмачка.

За текущие сутки противник потерял до 30 военнослужащих, танк, два пикапа, артиллерийскую систему М777 производства США, а также орудие Д-20.

ВСУ вынуждены оттягивать свои войска, чтобы закрывать нехватку сил на других направлениях, так как самая сложная ситуация складывается для противника у Авдеевки и на Херсонском направлении, где в попытках увеличить плацдарм на левобережье Днепра Киев сжигает в "мясных штурмах" собственную морскую пехоту.

Ежедневно ВСУ несут потери не только в численности войск, но и в технике. Российские военные уничтожили FPV-дроном очередной танк Leopard 2A4 под Работином. Беспилотник приблизился к танку и поразил башню у открытого люка. После этого в машину влетел противотанковый управляемый снаряд.

Очередной Leopard 2A4 уничтожен в районе Работина Запорожской области. Видео © t.me / Срочно. Сейчас

Артудар по позициям ВСУ у Работина

Ранее ВС РФ контратаковали ВСУ у Работина, отбросили противника на километр. Российские военные произвели серию мощных контратак на линии Копань – Работино – Новопрокоповка – Вербовое, перехватив инициативу.

Штурмовики 70-го и 291-го полков и 136-й бригады ЮВО атаковали опорники ВСУ, захватили позиции врага, разбив несколько подразделений ВСУ, уничтожив и взяв в плен пехоту противника, продвижение на ряде участков составило до 800 метров, сообщали военкоры.

Карта боевых действий

Карта боевых действий Карта боевых действий в Запорожье

Работино на карте Запорожской области

Работино на карте запорожской области. Инфографика © LIFE

Прогнозы экспертов

— Активные бои сейчас идут в Угледаре и Марьинке, а также в Артёмовске. Скорее всего, Армия России не будет активизировать свои действия на этом участке до решения ситуации на Авдеевском направлении. При этом не стоит исключать появления выгодной для ВС РФ ситуации, которая позволит отодвинуть противника дальше Юрий Кнутов Военный эксперт

За весь период СВО безвозвратные потери вооружённых формирований Украины составили 536 854 человека, сообщает Министерство обороны России. Из них 214 883 человека убитыми. К безвозвратной категории относятся также 62 тысячи пропавших без вести, пленные и инвалиды. В категорию "временно выбывшие из строя" попало 864 374 человека. Таким образом, суммарные потери украинских формирований превышают 1,4 млн человек.

Авторы Дмитрий Шестопалов