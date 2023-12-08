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Регион
Опубликовано 8 декабря 2023, 13:30
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Пять попыток ВСУ атаковать в Запорожье обернулись для них громадными потерями

ВСУ за неделю потеряли до 260 бойцов и шесть бронемашин в Запорожье

Вооружённые силы Украины за неделю на Запорожском направлении потеряли до 260 военных и шесть бронемашин. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны России в пятницу, 8 декабря, на этом участке ВС РФ отразили пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ вблизи Вербового, Нестерянки и Успеновки.

Кроме того, российские силы поразили живую силу и технику 46-й аэромобильной, 33-й и 65-й механизированных бригад противника в районах Дорожнянки, Малой Токмачки и Работина в Запорожской области.

"Потери противника за неделю составили до 260 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", — уточнили в министерстве.

Полтысячи военных потеряли ВСУ под Купянском за неделю
Полтысячи военных потеряли ВСУ под Купянском за неделю

Ранее Лайф писал, что ВС РФ на текущей неделе нанесли 30 групповых ударов по украинской аэродромной инфраструктуре. Поражались в том числе пункты размещения иностранных наёмников.

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Getty Images / Narciso Contreras

Никита Осипов
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