Вооружённые силы Украины за неделю на Запорожском направлении потеряли до 260 военных и шесть бронемашин. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны России в пятницу, 8 декабря, на этом участке ВС РФ отразили пять атак штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ вблизи Вербового, Нестерянки и Успеновки.

Кроме того, российские силы поразили живую силу и технику 46-й аэромобильной, 33-й и 65-й механизированных бригад противника в районах Дорожнянки, Малой Токмачки и Работина в Запорожской области.

"Потери противника за неделю составили до 260 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", — уточнили в министерстве.